В Швеции автобус с несколькими десятками школьников попал в ДТП

СТОКГОЛЬМ, 2 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Автобус, в котором находилось от 50 до 60 школьников, вылетел с трассы в провинции Херьедален в центральной части Швеции, сообщает шведское телевидение SVT.
"Есть пострадавшие. Авария серьезная", — заявил представитель спасательной службы Улоф Броборг.
ДТП произошло в воскресенье в 7 утра (08.00 мск). На место прибыли два вертолета. Как отмечает спасательная служба, на месте также находится пять или шесть машин скорой помощи.
По информации местной газеты, в автобусе было около 50 восьмиклассников и шесть взрослых из южной части Швеции, двое уже отправлены в больницу.
"Когда я приехал на место аварии, то ситуация казалась хаотичной. Много спасателей, много полиции. Ученики ехали в горы. Данных о травмированных нет, но сообщается, что есть и тяжело, и легко пострадавшие", — сказал корреспондент местной газеты Tidningen harjedalen, ведущий прямую трансляцию с места происшествия. По его словам, авария произошла, когда пассажиры автобуса спали. Он сообщил, что дорожные и погодные условия были хорошими.
Polisen säger nu att man kallar alla tillgängliga resurser till olycksplatsen på #E45 i #sveg #fågelsjö — https://t.co/uif8ynMXJJ— Beredd.se (@beredd) 2 апреля 2017 г.