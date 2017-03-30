Столтенберг рассказал, чего стоит ожидать от заседания Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Первое в этом году заседание Совета Россия-НАТО, которое состоится в четверг в Брюсселе, станет важным шагом к большей предсказуемости и транспарентности, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это станет важным шагом к большей предсказуемости и транспарентности", — сказал он журналистам на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

По словам Столтенберга, проведение СРН "особенно важно сейчас, когда имеет место повышенная военная активность вдоль наших границ".

Генсек НАТО сообщил, что в ходе заседания Совета Россия-НАТО на уровне послов военные эксперты сторон проведут для его участников брифинги относительно "размещения трех новых дивизионов в Западном регионе России и четырех боевых группировок НАТО, которые альянс размещает в странах Балтии и Польше".

Столтенберг высказал надежду на проведение в этому году новых заседаний СРН с большим числом брифингов о военных учениях и военной деятельности, которые позволят упрочить каналы военных коммуникаций и снизить напряженность.

Ранее постпред РФ при НАТО Александр Грушко рассказал, что на предстоящем заседании СРН будут обсуждаться вопросы положения на Украине, в Афганистане, а также способы предотвращения военных инцидентов. По словам российского дипломата, ритм работы Совета постепенно восстанавливается и обсуждения входят в рабочее русло.

Заседание СРН в четверг пройдет на фоне проведения альянсом политики сдерживания России на восточном фланге, в рамках которой НАТО развертывает бригады в трех странах Балтии и Польше и увеличивает присутствие в черноморском регионе.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше звучали неединожды, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.