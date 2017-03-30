Совет Россия-НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое качество". Он пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС) — форуму для консультаций и сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который остается официальной основой отношений Россия-НАТО.

СРН призван служить главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимоотношений между Россией и Организацией Североатлантического договора. На заседаниях Совета Россия и государства-члены НАТО встречаются на равных в формате "29", вместо двустороннего формата "НАТО+1", существовавшего при СПС.

Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН. Совет Россия-НАТО является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.

Согласно Декларации, члены СРН, действуя в национальном качестве и в соответствии со своими коллективными обязательствами, принимают совместные решения и несут коллективную ответственность, индивидуально и совместно, за их выполнение.

Работа в рамках Совета Россия-НАТО была сосредоточена на всех тех направлениях Основополагающего акта, которые представляли собой взаимный интерес: борьба с терроризмом, антикризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия, противоракетная оборона театра военных действий, тыловое обеспечение, военное сотрудничество, военная реформа и гражданские чрезвычайные ситуации.

В программу деятельности Совета Россия-НАТО, по взаимному согласию его членов, могли быть включены новые направления.

До 2014 года заседания СРН на уровне послов и военных представителей проводились под председательством Генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц; дважды в год — на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов; и, по мере возможности, — на уровне глав государств и правительств.

Не реже двух раз в месяц проходили заседания Подготовительного комитета. Комитет готовил вопросы для последующего обсуждения на уровне послов и наблюдал за деятельностью всех экспертов под эгидой СРН.

Совет Россия-НАТО учредил более 25 рабочих групп и комитетов для развития сотрудничества в ключевых областях.

За годы работы Совета Россия-НАТО был накоплен позитив в сотрудничестве по противодействию общим рискам и угрозам — терроризму, пиратству, природным и техногенным катастрофам, Афганистану. Вместе с тем сохраняются серьезные расхождения по фундаментальным вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности наших стран. В частности — планы США и НАТО по созданию в Европе системы ПРО.

В марте 2014 года отношения НАТО с Россией обострились на фоне присоединения Крыма к России. 5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решила пересмотреть все отношения с Россией, при этом встречи на уровне Совета Россия-НАТО продолжатся.

1 апреля 2014 года альянс приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранить.

В 2016 году впервые после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников