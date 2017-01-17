Трамп обвинил правозащитника Льюиса во лжи

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп продолжил Twitter-полемику с правозащитником и членом сената Джоном Льюисом, обвинив его во лжи.

"Джон Льюис сказал о моей инаугурации: "Впервые я пропущу (инаугурацию)". НЕВЕРНО (или ложь)! Он бойкотировал Буша-43 (инаугурацию 43-го президента США Джорджа Буша), так как считал, что будет лицемерием принять участие в его инаугурации, поскольку не верил, что тот был справедливо избранным президентом. Звучит знакомо!" — написал Трамп в своем аккаунте во вторник.

Заочная полемика между представляющим в палате представителей конгресса один из округов штата Джорджия Льюисом, известным защитником прав афроамериканцев, и избранным президентом США началась в минувшие выходные, когда Льюис заявил в телеинтервью, что не считает Трампа "легитимным президентом". Затем член палаты представителей конгресса США заявил, что будет бойкотировать инаугурацию.

Трамп в ответ разразился нападками на Льюиса, обвинив его в бездействии, что, в свою очередь, вызвало шквал критики в адрес избранного президента.

К настоящему времени, как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, более 30 членов палаты представителей США от Демократической партии заявили о планах бойкотировать предстоящую 20 января инаугурацию Трампа.

Джон Льюис стоял у истоков движения за права темнокожего населения США в 1960-х годах, организовывал и принимал участие в маршах протеста. В одном из них в возрасте 21 года подвергся атаке и получил ранения, но продолжил свою деятельность.