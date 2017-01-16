Рухнувший под Бишкеком Boeing накануне заправлялся в Астане

АСТАНА, 16 янв — РИА Новости. Грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании ACT Airlines, потерпевший крушение под Бишкеком, в воскресенье заправлялся в аэропорту Астаны, сообщили агентству Sputnik Казахстан в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Грузовой самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии утром в понедельник.

"Вчера (15 января) этот самолет производил в аэропорту Астаны посадку — в 16 часов 11 минут сел, и в 16 часов 21 минуту он улетел. Самолет у нас дозаправился, улетел в Гонконг. Крушение произошло, когда он летел из Гонконга в Бишкек", — сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел за пределы ВПП и рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. По данным МЧС, всего в результате авиакатастрофы погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщают о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.

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