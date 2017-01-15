Представитель Трампа опроверг сообщения о встрече лидеров США и России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Представитель Трампа опроверг сообщение Sunday Times о планах избранного президента США встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, передает агентство Блумберг.

Как заявил чиновник, эта информация является "стопроцентной ложью".

МИД Исландии также прокомментировал эти сведения. В министерстве отметили, что не получали запросов об организации саммита. Однако, если такой запрос поступит, то "мы воспримем это позитивно и сделаем это нашим вкладом в улучшение отношений между США и Россией", добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.

В Рейкьявике в 1986 году прошла знаменательная встреча между Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Несмотря на то, что тогда не было подписано никаких документов, эти переговоры стали важным шагом к прекращению холодной войны.