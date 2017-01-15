СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Рейкьявике

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, а также намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений, сообщает газета Sunday Times.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что встреча лидеров РФ и США возможна не раньше вступления Трампа в должность президента. Путин на большой пресс-конференции заявил о готовности для обсуждения всех стоящих перед двумя странами вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа.

"Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента", — говорится в сообщении издания.

●Trump wants Putin summit in Reykjavik

●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP — The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.

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Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа. Источники Sunday Times, которые, как сообщает издание, обсуждали эти планы в посольстве РФ в Лондоне, рассказали, что Москва намерена согласиться на проведение саммита. Официальным подтверждением российского посольства этой информации РИА Новости в настоящее время не располагает.

Издание также сообщило, что Трамп намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений.

"В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения", — отмечается в сообщении газеты.

В минувший четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет. Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть.

Путин 1 декабря подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики РФ, в которой говорится, что Россия "подтверждает готовность к обсуждению вопросов дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов исходя из растущей актуальности придания этому процессу многостороннего характера".

В МИД РФ ранее заявляли, что российская сторона определится с дальнейшими шагами по сокращению своих ядерных арсеналов с учетом ряда факторов, которые влияют на стратегическую стабильность, в том числе размещения системы ПРО США и угрозы появления оружия в космосе. Кроме того, подключение к процессу ядерного разоружения Франции, Великобритании и Китая также является условием прогресса на этом направлении.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.