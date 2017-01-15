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В мире

СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным в Рейкьявике

03:3715.01.2017
(обновлено: 07:22 15.01.2017)
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Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, а также намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений, сообщает газета Sunday Times.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Evan Vucci
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Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal заявил, что после инаугурации готов встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что встреча лидеров РФ и США возможна не раньше вступления Трампа в должность президента. Путин на большой пресс-конференции заявил о готовности для обсуждения всех стоящих перед двумя странами вопросов поехать в США, если такое предложение поступит от Трампа.

"Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Путиным в ближайшие недели после вступления в должность президента", — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в Рейкьявике будет первой зарубежной поездкой Трампа. Источники Sunday Times, которые, как сообщает издание, обсуждали эти планы в посольстве РФ в Лондоне, рассказали, что Москва намерена согласиться на проведение саммита. Официальным подтверждением российского посольства этой информации РИА Новости в настоящее время не располагает.

Американский флаг. Архивное фото
© AP Photo/ David Goldman
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Издание также сообщило, что Трамп намерен начать работу по подготовке договоренности с Россией об ограничении ядерных вооружений.

"В попытке перезагрузить отношения Запада с Кремлем Трамп начнет работу над сделкой по ограничению ядерного вооружения", — отмечается в сообщении газеты.

В минувший четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений, но будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости. Кейтлин Оукс
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В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соглашение СНВ-3, которое вступило в силу в 2011 году, предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет. Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть.

Путин 1 декабря подписал указ об утверждении новой Концепции внешней политики РФ, в которой говорится, что Россия "подтверждает готовность к обсуждению вопросов дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов исходя из растущей актуальности придания этому процессу многостороннего характера".

Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig
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В МИД РФ ранее заявляли, что российская сторона определится с дальнейшими шагами по сокращению своих ядерных арсеналов с учетом ряда факторов, которые влияют на стратегическую стабильность, в том числе размещения системы ПРО США и угрозы появления оружия в космосе. Кроме того, подключение к процессу ядерного разоружения Франции, Великобритании и Китая также является условием прогресса на этом направлении.

В столице Исландии Рейкьявике 30 лет назад прошли переговоры между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. В ходе этого саммита Москва и Вашингтон сделали важный шаг к прекращению холодной войны и заложили основы для сокращения стратегических вооружений.

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В мире
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16 пользователей оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • nadir ismail
    Дежавю-один президент-республиканец уже устраивал встречу в Рейкьявике, к чему это привело, вы помните... Я уже говорил, что зря некоторые товарищи радуются приходу Трампа-одно дело предвыборные технологии, другое после выборов-его PR-специалисты просто учли данные опросов населения, из которых следовало, что две-трети населения считают, что Обама слиiком много времени уделяет международным вопросам, и мало внутренним. Его политика в отношении к России будет и жестче и эффективнее обамавской. Ситуация схожа-Россия находится в международной изоляции как и СССР после вторжения в Афган-разница лишь в том, что тогда США и СССР были крупнейшими промышленными державами в мире, СССР по всем промышленным показателям занимал второе место в мире после США, например, по количеству производства станков ЧПУ и промышленных роботов-уступал по количеству но превосходил по качеству, советские станки и промышленные роботы превосходили американские по количеству и сложности операций-то есть находились на более высоком технологическом уровне! Современная Россия ни станков ЧПУ, ни промышленных роботов не выпускает, да и уровень жизни гораздо ниже, чем в СССР, не говоря уже о качестве, зерно, которое считается сейчас высшим и первым сортом(для чего были изменены ГОСТы, причем два раза, первый раз ГОСТы понизили в 1997 году, второй раз хлеб "опустили" в 2005 году, уже при Путине) , соответствует советскому третьему и четвертому классу, из него хлеб печь в СССР было нельзя и оно шло только на корм скоту!
    04:45
    15.01.2017
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  • Asker Druzhban
    если эта информация подтвердится официально, то встреча двух лидеров самых могущественных государств будет ооочень важной!може в словах Трампа про Путина - "мы или поладим или нет" есть правда. хочется верить что Трамп не откажется от ранее сказанных своих слов про уважение к Путину и учитывание интересов России и совместное уничтожение игиловцев и снятие санкций в будущем и признание крыма Российским! а за Путиным не заржавеет.
    очень хочется верить в лучшее...
    04:24
    15.01.2017
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