США не исключают новых санкций по "акту Магнитского"

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Соединенные Штаты не исключают новых санкций в отношении физлиц по так называемому "акту Магнитского" рассказал журналистам в рамках регулярного брифинга представитель госдепартамента США Марк Тонер.

"США продолжат анализ фактов нарушения прав человека, мы продолжим анализировать кейсы, отвечают ли другие лица критериям акта Магниского", — ответил он на вопрос журналиста планируются ли дополнительные санкции по данному закону в отношении других физлиц, включая чиновников из правительства РФ.

Журналист не без сарказма заметил, обращаясь к Тонеру, что "стоит поторопиться – это последний шанс".

"Как вы знаете, вчера мы добавили пять лиц в санкционный список, согласно акту Магнитского. Мы будем продолжать усердно смотреть", — заверил Тонер.

В понедельник минфин США на основании "акта Магнитского" ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Согласно опубликованному пресс-релизу министерства, в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.