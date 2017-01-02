При взрыве автомобиля у аэропорта в Сомали погибли не менее трех человек

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля рядом с аэропортом в сомалийской столице Могадишо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел рядом с аэропортом в Могадишо, за ним последовала стрельба.
В результате взрыва серьезно повреждены крыши близлежащих зданий.
По данным агентства, после атаки также раздался второй взрыв и звуки стрельбы. Подробности пока не сообщаются.
2 esplosioni (autobomba) allo scalo internazionale Mogadiscio. #somalia pic.twitter.com/2pjTeopBn5— vincenzo lamanna (@vincenzolamanna) 2 января 2017 г.
Ответственность за взрывы пока не взяла ни одна из действующих в регионе группировок. Как отмечает агентство, ответственность за атаки чаще всего берет радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").
"Аш-Шабаб", имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида", базируется в Сомали. "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.