Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся во вторник Керри Фишер, умерла в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, после чего ее в критическом состоянии доставили в больницу. Причиной смерти стала остановка сердца.

Рейнолдс госпитализировали сразу после известия о кончине дочери. Сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что 84-летняя женщина умерла от инсульта.

"Сейчас она с Керри, и наши сердца разбиты", — цитирует агентство Фишера.

Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах. Наибольшую популярность ей принес мюзикл "Поющие под дождем", где она сыграла одну из главных ролей.

Биографию Дебби Рейнольдс читайте в справке РИА Новости>>