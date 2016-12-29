Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся во вторник Керри Фишер, умерла в США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Рейнолдс госпитализировали сразу после известия о кончине дочери. Сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что 84-летняя женщина умерла от инсульта.
"Сейчас она с Керри, и наши сердца разбиты", — цитирует агентство Фишера.
Дебби Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах. Наибольшую популярность ей принес мюзикл "Поющие под дождем", где она сыграла одну из главных ролей.
Биографию Дебби Рейнольдс читайте в справке РИА Новости>>