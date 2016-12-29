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Биография актрисы и певицы Дэбби Рейнольдс

06:2629.12.2016
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Американская актриса и певица Дебби Рейнольдс. Архивное фото
© AP Photo/ Chris Pizzello

Американская актриса и певица Дэбби Рейнольдс (Debbie Reynolds, настоящее имя Мэри Фрэнсис Рейнольдс) родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо (штат Техас, США).

В 1939 году её семья переехала в калифорнийский город Бербанк, где она стала обучаться в Средней школе им. Джона Борроуза. В детстве Мэри была активным ребенком, преуспевала в спорте, состояла в отряде скаутов, играла на валторне.

В шестнадцатилетнем возрасте Рейнольдс победила на конкурсе красоты Мисс Бербанк и вскоре после этого компания Warner Brothers предложила ей свой контракт для съёмок в кино. Дебютировала в фильме "Дочь Рози О"Грэди". Но успех пришел только с мюзиклом "Три маленьких слова", в котором Дебби сыграла роль Хелен Кейн, типичной девчонки конца 1930-х годов.

В кино Дебби в основном снималась в комедиях. В 1950 году она сыграла одну из своих лучших ролей – сестру Джейн Пауэлл в фильме "Две недели с любовью". В 1952 году Дэбби Рейнольдс снялась в одном из лучших мюзиклов "Поющие под дождем", где она исполнила одну из главных ролей.

Актриса обладала прекрасными вокальными данными. Ее песни Abba Dabba Honeymoon (из фильма "Две недели с любовью") и "Тэмми" (из фильма "Тэмми и холостяк") разошлись миллионными тиражами.

К середине 1950-х годов Дэбби Рейнольдс стала одной из самых успешных актрис Голливуда. Она сыграла ряд ярких ролей, например в фильмах "Непотопляемая Молли Браун" (1965), в "Поющей монахине" (1966), в "Разводе по-американски" (1967). Однако после ряда успехов в кино Дэбби все чаще стала выступать на телевидении, создала свою программу Debbie Reynolds Show и занялась благотворительностью. С 1970-х годов она активно играла ряд персонажей второго плана в сериалах.

В 1973 году Дэбби Рейнольдс приняла участие в возрожденном бродвейском мюзикле "Ирэн". Мюзикл побил все рекорды. После невиданного успеха актриса вновь вышла на сцену с еще одним возрожденным мюзиклом – "Энни получает ваше оружие". В 1983 году исполнила главную роль в мюзикле "Женщина года" в знаменитом "Палас-Театре".

С 1999 по 2006 год Рейнольдс исполняла роль Бобби Адлер, мать Грейс, в телесериале "Уилл и Грейс". Она также сыграла роль Агаты Кромвелл в ряде телевизионных диснеевских фильмов "Город Хеллоуин". Актриса снималась также в документальных фильмах.

В марте 2003 года Дэбби Рейнольдс получила награду за выдающийся вклад в Голливуд от 82-ой Голливудской Торговой палаты. Она стала первой женщиной, получившей эту высокую награду. В ноябре 2006 году актриса получила награду "За достижения всей жизни" в калифорнийском университете Чэпмен, а в мае 2007 года она была удостоена почётной премии доктора гуманитарных наук в Невадском университете.

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри (ставшую актрисой) и сына Тодда. Они развелись в 1959 году. С 1960 по 1973 год она была замужем за миллионером Гарри Карлом. Её третьим мужем, за которого она вышла в 1984 году, был агент по недвижимости Ричард Хамлетт.

В последние годы жизни актриса жила в Лос-Анджелесе (США) рядом с дочерью Кэрри Фишер.

27 декабря 2016 года Дебби Рейнольдс скончалась. Она умерла на следующий день после смерти дочери.

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