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Убийца российского посла в Анкаре пытался стать охранником Эрдогана

Тема:
Убийство российского посла в Анкаре (392)
15:5326.12.2016
(обновлено: 16:01 26.12.2016)
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Вооруженный мужчина во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 26 дек – РИА Новости. Турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, убивший российского посла в Анкаре Андрея Карлова, успешно прошел экзамен при устройстве на работу в охрану президента Турции Тайипа Эрдогана, однако не был принят туда из-за недостаточного стажа работы в полиции, заявила его сестра Сехер.

Момент покушения на российского посла в Турции Андрея Карлова
© AFP 2016/ Sozcu daily/ Yavuz Alatan
В МВД Турции заявили, что убийца российского посла действовал не в одиночку

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В российском МИД квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

"Они (Алтынташ и его друг С.) выдержали в Анкаре экзамен, чтобы стать охранниками президента. Но они работали офицерами полиции менее одного года, поэтому не были приняты. К счастью, они не смогли стать телохранителями президента", — цитирует Сехер газета Hurriyet.

По ее словам, их семья не была очень религиозной, но во время учебы в полицейской школе брат изменился и начал совершать молитвы пять раз в день. "Он пил алкоголь, мы никогда не заставляли его читать Коран или совершать молитвы. Мы не такая семья. … Ему промыли мозги, и он стал держаться подальше от нас. Говорят, что мы воспитали его таким образом, но мы этого не делали. Он не знал арабский язык", — рассказала Сехер.

Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова в галерее в Анкаре. Архивное фото
© AP Photo/ Burhan Ozbilici
СМИ: следователи пытаются получить доступ к данным телефона убийцы Карлова

Она отметила, что большое влияние на Алтынташа оказал его сокурсник по полицейской академии С., с которым они вместе арендовали дом в Анкаре. Сестра убийцы отрицает, что ее брат имел какую-то связь с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, о чем заявляют турецкие власти, и не учился в одной из его школ.

Сехер добавила, что семья убийцы решила не принимать его тело. "Мать говорит: "Лучше бы он погиб, как герой. Я бы им гордилась". Наше семейное решение – не принимать тело. Да, он мой брат, душа моя страдает, он до сих пор не похоронен, но мы не хотим. Он о нас совсем не думал. До какой степени он мог быть слепым?.. Я смотрела видео убийства без звука, потому что не хочу слышать его голос. Я заметила, что он действовал странно", — сказала сестра Алтынташа.

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