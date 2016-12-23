Захват ливийского самолета: пассажиры освобождены, захватчики сдались

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, экстренно приземлился на Мальте. Воздушное судно было захвачено неизвестными, которые угрожали взорвать лайнер, если их требования не будут выполнены. После четырех часов переговоров все пассажиры, включая членов экипажа, покинули самолет.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил, что захватчики сдались властям и были взяты под стражу.

По данным мальтийских СМИ, на борту самолета находились 118 человек — 111 пассажиров и семь членов экипажа. Как сообщил портал "Ньюз Кувейт", среди пассажиров находились сто граждан Ливии и еще порядка десяти иностранцев.

Самолет совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. На Мальте лайнер приземлился в 11.32 по местному времени (13.32 мск).

Цели захватчиков

Как сообщает новостной портал "Эль-Биляд" со ссылкой на ливийские источники, захватчики заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. В то же время, как передало агентство Франс Пресс со ссылкой на ливийского министра, захватчики также просят политического убежища на Мальте.

Кроме того, стало известно, что два захватчика самолета вооружены гранатами. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на ливийского парламентария Хади ас-Сахира (Hadi al-Saghir), который поговорил с одним из пассажиров.

Освобождение пассажиров

Пассажиры покидали воздушное судно группами. Вначале были освобождены женщины и дети, после чего из самолета стали выходить и мужчины. Последними самолет покинули члены экипажа.

Прямую трансляцию освобождения пассажиров вел мальтийский телеканал TVM.

Как сообщил агентству Sputnik источник в аэропорту Триполи, ливийская авиакомпания Afriqiyah выделила борт для возвращения освобожденных пассажиров домой. Самолет готов к вылету из аэропорта Митига в Триполи и ждет разрешения мальтийских властей, сообщил источник.

Захватчики сдались властям

Захваченный самолет несколько раз менял маршрут, прежде чем приземлиться в аэропорту Мальты, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в аэропорту.

По словам источника агентства, самолет сначала летел на Мальту, затем повернул обратно в сторону Триполи, после чего вновь направился на Мальту.

Сразу после посадки самолета в аэропорт Мальты прибыли подразделения военных. Они находились в нескольких сотнях метров от самолета и поначалу не предпринимали активных действий, но позднее стало известно, что спецназ задержал одного из предполагаемых захватчиков. Впоследствии захватчики сдались властям и были взяты под стражу, а спецназ Мальты вошел в самолет, который ранее покинули все пассажиры и экипаж.

Все вылеты из мальтийского аэропорта были отменены, однако позже он возобновил работу.

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