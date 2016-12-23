Случаи попыток захватов пассажирских самолетов в мире в 2009-2016 годах

2016

23 декабря мальтийские СМИ сообщили, что самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, совершавший рейс из города Сабха в Триполи, в результате предполагаемого захвата изменил курс и приземлился на Мальте. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек. Угонщик заявил, что вооружен гранатой. Он также сообщил о своем намерении отпустить всех пассажиров самолета, если его требования будут выполнены.

29 марта был захвачен самолет А-320 авиакомпании Egyptair, следовавший по маршруту Александрия — Каир. На борту лайнера находились 51 пассажир и семь членов экипажа. Угонщик, угрожая взрывом, потребовал посадить самолет в аэропорту Ларнака на Кипре. После посадки авиапират освободил женщин и детей египетского происхождения и передал властям письмо для своей бывшей жены, проживающей на Кипре. Он также потребовал встречи с ней. Затем были освобождены остальные пассажиры и члены экипажа. Угонщик, 59-летний гражданин Египта Сейф ад-Дин Мустафа, был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

2014

10 июня гражданин Грузии попытался угнать самолет, следовавший рейсом Кутаиси-Минск. Командиру экипажа от одного из пассажиров пришла записка якобы с угрозой взрыва авиалайнера. Ее автор требовал изменить курс и направить самолет в одну из европейских стран. На борту самолета находились 32 пассажира, в том числе один ребенок, и четыре члена экипажа. Благодаря профессиональным действиям пилотов, борт произвел посадку в национальном аэропорту "Минск". Представители контртеррористического управления КГБ и группы "А" поднялись на борт авиалайнера и вступили в переговоры с лицом, передавшим записку, — гражданином Грузии, 1973 года рождения. По данным КГБ Белоруссии, в результате переговоров преступник согласился покинуть борт самолета и добровольно сдался сотрудникам КГБ.

17 февраля экипаж авиалайнера "Эфиопских авиалиний", следовавшего из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Рим (Италия), подал сигнал о захвате самолета. Лайнер Boeing 767-300 приземлился в Женеве (Швейцария). На борту находились 200 человек, никто из них не пострадал. Угонщиком оказался второй пилот. Когда первый пилот пошел в туалет, угонщик закрыл кабину и объявил, что самолет захвачен. После приземления он сам сдался полицейским и попросил убежище в Швейцарии.

7 февраля пассажир самолета Харьков (Украина) – Стамбул (Турция) турецкой авиакомпании Pegasus Airlines пытался заставить экипаж направить самолет в Сочи (Россия). Мужчина во время полета попытался ворваться в кабину пилотов, потребовал развернуть самолет в Сочи, освободить задержанных участников столкновений на улице Грушевского в Киеве и угрожал взорвать самолет. После инцидента борт со 110 пассажирами благополучно сел в аэропорту Стамбула. Дебошир, гражданин Украины, добровольно сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

2012

29 июня через 10 минут после взлета самолета авиакомпании Tianjin Airlines из города Хэтянь в административный центр района Урумчи (Китай) шестеро преступников попытались угнать воздушное судно, но были обезврежены и задержаны усилиями экипажа и пассажиров, после чего самолет вернулся в аэропорт Хэтянь. Захватчики были переданы полиции. В ходе инцидента несколько пассажиров и членов экипажа получили легкие ранения.

2011

Вечером 24 апреля советник представительства Казахстана при ЮНЕСКО Валерий Толмачев попытался заставить экипаж авиалайнера компании Alitalia, следовавшего из Парижа (Франция) в Рим (Италия), полететь в столицу Ливии — Триполи. По данным СМИ, он угрожал перерезать стюардессе горло перочинным ножом, однако членам экипажа удалось нейтрализовать Толмачева и вколоть ему успокоительное. В Риме дипломат был задержан итальянской полицией, а затем итальянский суд санкционировал его арест. Позже был проведен медосмотр Толмачева, согласно заключениям экспертов, он страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления находился в состоянии сильного психического стресса.

2010

27 ноября агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на иранскую государственную радиостанцию сообщило о задержании пассажира, пытавшегося захватить самолет, следовавший рейсом из Тегерана (Иран) в Дамаск (Сирия). Злоумышленник был обезврежен сотрудниками охраны авиалайнера, во время инцидента никто не пострадал. Согласно сообщению радиостанции, на борту самолета находились члены иранского парламента, направлявшиеся в Дамаск для участия в конференции. Личность злоумышленника и другие подробности инцидента не сообщались.

29 июля в 15.45 мск после приземления в московском аэропорту "Домодедово" самолета, следовавшего по маршруту Кавказские Минеральные Воды — Москва, один из пассажиров совершил захват воздушного судна. На борту самолета находились 105 человек, в том числе семь членов экипажа и пять детей. В качестве условия освобождения заложников захватчик стал требовать обеспечить ему связь с руководством России. Около 18.30 мск заложники были освобождены. Задержанный злоумышленник Магомед Патиев — гражданин Казахстана. Патиев пояснил, что своими действиями хотел привлечь внимание властей к ситуации с расследованием терактов в московском метро в 2010 году. По его словам, органы ФСБ "идут по ложному следу, в то время как он обладает информацией об истинных заказчиках терактов".

2009

21 октября сотрудники службы безопасности авиалайнера египетской авиакомпании Egypt Air, следовавшего рейсом из Стамбула в Каир, на его борту пресекли попытку захвата самолета. Силовики обезвредили гражданина Судана, требовавшего сменить курс на Иерусалим. Он был вооружен ножом, входящим в комплект обеда на борту самолета. Службе безопасности авиалайнера удалось без посторонней помощи справиться со злоумышленником, во время инцидента никто не пострадал.

9 сентября в Мексике самолет Boeing 737 авиакомпании Aeromexico, следовавший по маршруту Канкун — Мехико, был захвачен боливийцем Хосе Флоресом, который угрожал привести в действие самодельное взрывное устройство, и требовал переговоров с мексиканским президентом Фелипе Кальдероном. Позднее самолет приземлился в мексиканской столице, а Флорес, заявивший, что им руководило "божественное откровение", был задержан. Никто из 104 пассажиров и восьми членов экипажа не пострадал.

В ночь с 19 на 20 апреля злоумышленник захватил самолет в международном аэропорту Sangster в городе Монтего-Бэй, расположенном на северо-западе острова Ямайка в Карибском море. Неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, проник на борт готовящегося к вылету в Галифакс самолета Boeing 737 канадской авиакомпании CanJet Airlines. В момент захвата на борту воздушного судна находились 174 пассажира и восемь членов экипажа. Всем пассажирам и двум членам экипажа удалось покинуть самолет. Шестеро членов экипажа оказались в заложниках.

В переговорах по освобождению заложников принимали участие премьер-министр Ямайки Брюс Голдинг и министр национальной безопасности, а также отец захватчика. 20 апреля захватчик самолета сдался полиции. Все заложники были освобождены, никто из них не пострадал. Как сообщили власти Ямайки, злоумышленник не является террористом, это местный житель, предположительно, душевнобольной.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников