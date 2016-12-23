СМИ сообщили подробности о возможном захвате ливийского самолета

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, могли угнать, воздушное судно приземлилось на Мальте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мальтийские СМИ.

По данным СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования не выяснены.

По словам премьера Мальты, готовится операция по обеспечению безопасности.

По данным издания Times of Malta, самолет совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. Как отмечает газета, по предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров.

Мальтийский телеканал TVM сообщил, что борт приземлился в 11.32 по местному времени (13.32 мск).