СМИ: на борту угнанного ливийского самолета находится вооруженный захватчик

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Один вооруженный захватчик находится на борту самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который предположительно был угнан, сообщает газета Times of Malta.

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Угонщик заявил, что он вооружен гранатой. Он также сообщил о своем намерении отпустить всех пассажиров самолета, если его требования будут выполнены. Каковы его требования, пока не уточняется.

Ранее местные СМИ сообщали, что два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его.

Также захватчик заявил, что является сторонником бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи.

Мальтийские СМИ сообщили, что ливийский самолет совершал рейс из города Сабха в Триполи, в результате предполагаемого захвата он изменил курс и приземлился на Мальте. На борту, по предварительным данным, находились 118 человек. Премьер Мальты заявил, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета, который взял курс на остров.