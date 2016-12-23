СМИ: мальтийский спецназ вошел в ливийский самолет, покинутый захватчиками

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Спецназ Мальты вошел в самолет ливийской компании Afriqiyah, который ранее покинули все люди на борту, включая захватчиков, передает ливийский телеканал TVM.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, ранее был захвачен и перенаправлен на Мальту. На борту могли находиться до 118 человек.

Сообщалось, что захватчики угрожали взорвать самолет. После приземления на Мальте и переговоров они отпустили всех пассажиров, а затем вышли вместе с последними членами экипажа и были задержаны.

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