Сейм одобрил предоставление Михаилу Барышникову гражданства Латвии

РИГА, 22 дек – РИА Новости. Сейм одобрил предоставление за особые заслуги перед Латвией гражданства танцовщику и актеру Михаилу Барышникову, который родился в Латвийской ССР, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.

"Решение Сейма передано на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества", — сообщили в парламенте.

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере отметила, что для Латвии является честью предоставить гражданство такому талантливому человеку, как Михаил Барышников.

"Этот художник внес значительный вклад в прославление Латвии в мире", — сказала она.

Как ранее сказал председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис, в соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца.

Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии, добавил он.

Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство. С 1995 года гражданство Латвии за особые заслуги получил 201 человек.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".