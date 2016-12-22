Сейм одобрил предоставление Михаилу Барышникову гражданства Латвии
18:0622.12.2016
(обновлено: 18:07 22.12.2016)
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РИГА, 22 дек – РИА Новости. Сейм одобрил предоставление за особые заслуги перед Латвией гражданства танцовщику и актеру Михаилу Барышникову, который родился в Латвийской ССР, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
"Решение Сейма передано на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества", — сообщили в парламенте.
Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций. Заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере отметила, что для Латвии является честью предоставить гражданство такому талантливому человеку, как Михаил Барышников.
"Этот художник внес значительный вклад в прославление Латвии в мире", — сказала она.
Как ранее сказал председатель комиссии по гражданству Илмар Латковскис, в соответствии в процедурой присвоения гражданства за особые заслуги перед Латвией, на получение необходимой информации от управления по делам гражданства и миграции может потребоваться месяц, поэтому принятие постановления о присвоении гражданства в Сейме может занять в общей сложности полтора-два месяца.
Барышников в письме выразил удовлетворение тем, что такая возможность рассматривается, и подтвердил свое желание получить гражданство Латвии, добавил он.
Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство. С 1995 года гражданство Латвии за особые заслуги получил 201 человек.
Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.
В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".
"Метафизика тела" Михаила Барышникова
В рамках выставки в Москве впервые представлены более шестидесяти фотографий выдающегося артиста балета и хореографа, признанного одним из величайших танцовщиков ХХ века.
Фотографии охватывают период с 1995 по 2015 год. За это время состоялось пять творческих встреч фотографа с танцовщиком, в результате которых родились пять серий фотографий, которые увидят москвичи и гости столицы.
На фотографиях представлен гениальный Барышников в разных амплуа, и не только балетных. Представленные на выставке работы отражают творчество Барышникова в разные годы после его отъезда из России.
На открытии выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" в Москве.
На открытии выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" в Москве.
На открытии выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" в Москве.
Выставку представил известный американский фотограф Роберт Уитмен, известный своими съемками для ведущих мировых изданий и рекламных агентств: Esquire, Cosmopolitan, Men"s Health, Travel and Leisure, а также жанровыми зарисовками Нью-Йорка, персональными съемками Барышникова.
Выставка будет открыта с 12 октября по 22 января.