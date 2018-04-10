Боевые машины в небе и на земле: как репетируют парад Победы

Военные готовятся к параду Победы: очередная тренировка прошла на полигоне Алабино под Москвой. В репетиции воздушной части парада задействованы более 70 самолетов и вертолетов, в том числе стратегический бомбардировщик Ту-160 ("Белый лебедь"), истребители Су-35 и ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". В этом году в День Победы над Красной площадью впервые пролетят многофункциональные истребители Су-57. Репетиции парада Победы проходят трижды в неделю. В столице они пройдут 26 апреля, 3 мая и 6 мая.