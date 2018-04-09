Ровно за месяц до Дня Победы в Подмосковье прошла первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и авиации. Репетиция воздушной части парада — в фотоленте Ria.ru.
Репетиция воздушной части парада Победы
16:3509.04.2018
(обновлено: 16:38 09.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы прошла утром 9 апреля в Подмосковье.
Репетиция воздушной части парада Победы прошла утром 9 апреля в Подмосковье.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие больше 70 вертолетов и самолетов.
В тренировке приняли участие больше 70 вертолетов и самолетов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБоевые машины выполнили несколько задач, в том числе выходили на демонстрационную точку, пролетали в строю на сокращенных дистанциях и интервалах.
Боевые машины выполнили несколько задач, в том числе выходили на демонстрационную точку, пролетали в строю на сокращенных дистанциях и интервалах.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ репетиции приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор" (на фото) и Ми-35.
В репетиции приняли участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28, Ка-52 "Аллигатор" (на фото) и Ми-35.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие и многофункциональные истребители Су-57. В этом году они впервые пролетят во время парада над Красной площадью.
В тренировке приняли участие и многофункциональные истребители Су-57. В этом году они впервые пролетят во время парада над Красной площадью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля того, чтобы принять участие в тренировках перед парадом, самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
Для того, чтобы принять участие в тренировках перед парадом, самолеты и вертолеты перебазировали на восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШтурмовики Су-25 замыкали строй стратегической авиации. Их задача - "разрисовать" небо цветами российского флага в финале парада.
Штурмовики Су-25 замыкали строй стратегической авиации. Их задача - "разрисовать" небо цветами российского флага в финале парада.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВо время парада экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.
Во время парада экипажи армейской авиации пролетят на высоте 150 метров со скоростью 200 километров в час.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкШтурмовик Су-25 садится на аэродроме "Кубинка" после репетиции воздушной части парада Победы.
Штурмовик Су-25 садится на аэродроме "Кубинка" после репетиции воздушной части парада Победы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСамолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСтрой из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34.
Строй из истребителей Су-30, Су-35 и бомбардировщиков Су-34.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
Многоцелевой истребитель МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
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