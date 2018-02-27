Волгоградские спасатели оказали помощь коту, которого обнаружили во время ликвидации последствий возгорания в четырехэтажном жилом доме. Животное вынесли на улицу и дали кислород из баллона, а также сделали массаж грудной клетки. Когда кот начал самостоятельно дышать, его вернули хозяйке.