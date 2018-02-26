В Волгограде при пожаре в жилом доме погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

Сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме по улице Кузнецова поступило в 12.00 мск. В одной из квартир на первом этаже горели домашние вещи на площади около 25 квадратных метров. Пожарные эвакуировали жильцов дома.

"При пожаре погибли три человека, их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание.

Как уточнил источник в правоохранительных органах региона, погибли две женщины и мужчина преклонного возраста.