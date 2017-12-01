Командир российских военных спасателей рассказал о миссии в Аргентине

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Группа российских специалистов, прибывших для оказания помощи в поисках пропавшей аргентинской подлодки, отправилась в район проведения операции.

Ранее российские специалисты погрузили на борт судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" оборудование мобильного комплекса телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс". В район проведения поисковой операции также направили российский исследовательский корабль "Янтарь", оснащенный двумя глубоководными аппаратами.

"Техника окажет помощь в поисковых работах на глубинах до тысячи метров, а также позволит классифицировать и идентифицировать обнаруженные предметы на дне моря", — пояснил старший группы российских военных спасателей глава НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков.

Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Через 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.