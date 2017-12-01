Российские специалисты отправились в район поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Группа спасателей российского ВМФ отправилась в район поиска подлодки "Сан-Хуан" в Атлантическом океане, сообщили в Минобороны.

Специалисты находятся на борту судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас", которое доставит их и подводный аппарат "Пантера плюс" к месту назначения. Корабль вышел из порта Комодоро-Ривадавия в три часа ночи по местному времени (09:00 мск).

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на пути из военно-морской базы Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

© Фото : Министерство обороны Российской Федерации Глубоководный аппарат "Пантера плюс" © Фото : Министерство обороны Российской Федерации Глубоководный аппарат "Пантера плюс"

В последнем донесении командира субмарины, которое попало в СМИ, говорится о затоплении дизельного отсека и коротком замыкании. До этого представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней с момента исчезновения подлодки ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению ее экипажа. При этом поиск самого корабля продолжится.