Аргентина признала гибель экипажа подлодки "Сан-Хуан"

Родственники моряков из команды пропавшей подлодки Сан-Хуан на военно-морской базе в Мар-дель-Плата в Аргентине. 30 ноября 2017

Родственники моряков из команды пропавшей подлодки Сан-Хуан на военно-морской базе в Мар-дель-Плата в Аргентине. 30 ноября 2017

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа подлодки "Сан-Хуан", который не выходит на связь с 15 ноября. Несмотря на это, поиск самой субмарины продолжится.

Как рассказал официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби, власти более чем в два раза превысили срок, определенный для возможности спасения экипажа.

За это время, отметил он, никаких следов подводного судна найдено не было.

"Несмотря на всю мощь предпринятых усилий, найти лодку не удалось. Спасенных не будет", — заявил военный.

Он также объявил, что из-за прекращения операции по спасению членов экипажа на базу в Комодоро-Ривадавии сейчас временно возвращаются три корабля.

Затем поиск субмарины, как отметил Бальби, продолжится с привлечением новых, в том числе российских, судов.

Подлодка перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

Реакция родственников

Аргентинские официальные лица, ответственные за поиски пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", и родственники членов экипажа по-разному реагировали на сообщения о свертывании спасательной части операции.

Так, администратор порта Комодоро-Ривадавиа Фавио Камбабери выразил глубочайшее сожаление после заявления военных.

"Мы удивлены и потрясены этой новостью. Позднее мы обязательно свяжемся с ВМС", — сказал он.

Координатор по логистике поисково-спасательной операции Рубен Паломеке считает, что решение прекратить поиск моряков подчиняется объективной логике.

В свою очередь, родные пропавших членов экипажа реагировали более эмоционально. Луис Тальяпетра, отец одного из моряков, обратился лично к президенту страны Маурисио Макри.

"Единственное, что я требую от президента Макри как главнокомандующего ВС — это отмена произвольного и несправедливого решения", — сказал он.

Брат одного из подводников Клаудио Родригес заявил, что их лишили надежды.

Возможные причины катастрофы

На этой неделе СМИ опубликовали последнее донесение с борта субмарины.

"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар. Аккумуляторы в носовой части вышли из строя", — говорится в сообщении.

Ответственный член экипажа также отметил, что подлодка "погружается" и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем.

Ранее уже высказывали предположения, что причиной катастрофы мог послужить взрыв. В частности, аргентинские военные сообщили, что он мог случиться из-за скопления водорода.

Версию подрыва подлодки на мине или возможность "внешней атаки" они опровергли.

Экс-командующий российским Балтийским флотом Владимир Валуев выдвинул свою версию случившегося на подлодке. По его мнению, из-за попадания воды внутрь сумбарины мог образоваться хлор, который и стал причиной гибели экипажа.

Кроме того, он предположил, что аккумуляторные батареи послужили источником выделения водорода, который взорвался и вызвал пожар на "Сан-Хуане".

Шансы на выживание

Как заявили в ВМС США, у экипажа аргентинской подлодки "Сан-Хуан" все еще есть шанс на выживание.

"Тот факт, что прошло столько времени, работает против, но всегда существует возможность экстремального выживания", — сказал представитель Южного командования ВМС США Эрик Рейнольдс.

Помощь России

В то же время он призвал не спекулировать на эту тему.

Россия решила помочь Аргентине в поисках пропавшей подлодки.

Как заявил глава бригады военных спасателей, начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ Сергей Башмаков, российские специалисты приложат все усилия для поиска субмарины.

В пятницу группа российских специалистов аварийно-спасательного отряда ВМФ отправилась в район поиска.

Добавляется, что ранее российские специалисты погрузили на борт судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" оборудование мобильного комплекса телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс".

Помимо этого, в район проведения поисковой операции направили российский исследовательский корабль "Янтарь", оснащенный двумя глубоководными аппаратами.

В поисках пропавшей сумбарины "Сан-Хуан" также задействованы различные аппараты из Великобритании, США и Норвегии.