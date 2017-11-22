Танцы и ликование: реакция жителей Зимбабве на отставку президента Мугабе

Толпы ликующих людей на улицах столицы Зимбабве Хараре праздновали отставку президента страны Роберта Мугабе.

Во вторник парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно. После решения об импичменте Мугабе заявил о своей отставке.