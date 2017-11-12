Протестующие в Маниле сожгли американские флаги на акции против Трампа

На Филиппинах прошла акция протеста против предстоящего визита в страну президента США Дональда Трампа. Активисты пришли к месту проведения мероприятий саммита АСЕАН в Маниле и сожгли несколько американских флагов.

В Маниле стартовал 31-й саммит АСЕАН. Основные мероприятия намечены на 13-14 ноября. На него приедут лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства России Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.



