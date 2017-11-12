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Тысячи филиппинцев вышли на акцию протеста перед визитом Трампа

13:2512.11.2017
(обновлено: 13:29 12.11.2017)
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© РИА Новости / Жанна МанукянАкция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян

МАНИЛА, 12 ноя – РИА Новости. Тысячи демонстрантов вышли на антиамериканские протесты в центре Манилы перед приездом президента США Дональда Трампа на Филиппины, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Акция протеста в Южной Корее в преддверии визита президента США Дональда Трампа. 5 ноября 2017
© AFP 2017 / ED JONES
Тысячи южнокорейцев вышли на акцию протеста накануне визита Трампа
В начале ноября Трамп начал многодневное турне по странам Азии. Ранее он посетил Японию, Южную Корею и Китай, а 10 ноября президент США прибыл во Вьетнам для участия в саммите АТЭС. Согласно графику, 12-14 ноября Трамп будет находиться на Филиппинах, где примет участие в саммите АСЕАН-США и в Восточноазиатском саммите.

Демонстрация началась примерно в 14.00 (9.00 мск) в двух кварталах от посольства США в Маниле. Сама пешеходная дорога вдоль всего забора американской дипмиссии также была закрыта для пешеходов и велосипедистов. Корреспонденту РИА Новости позволили пройти после предъявлении пресс-карты саммита АСЕАН. У главного входа посольства также был усиленный наряд полиции в несколько десятков человек.

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/Mark R. Cristino
Дутерте заявил, что не позволит США считать Филиппины колонией
Демонстранты с транспарантами "Запретить Трампа" скандировали антиамериканские лозунги "Нет Трампу! Нет США!". Они также сожгли полотно, стилизованное под американский флаг. Полиция плотным кордоном отрезала протестующих от дороги к посольству.

По словам организаторов, в акции приняли участие 2-3,5 тысячи человек. Официального подтверждения этой информации нет, однако корреспондент РИА Новости, находившийся на месте событий, видела, что огромная толпа заполонила улицу длиной примерно в 300 метров.

© РИА Новости / Жанна МанукянСотрудники полиции во время акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян
Сотрудники полиции во время акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017

Президент Филиппин Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Bullit Marquez, File
Филиппины исключили США из списка стран, у которых будут искать помощи
Организаторы утверждают, что в результате столкновений полиция применила водометы, когда демонстранты попытались пройти ближе к посольству. В результате столкновений, по словам одного из организаторов, пострадали 20 человек, один человек был задержан. Корреспондент РИА Новости не видел столкновений между полицейскими и демонстрантами, несмотря на огромное количество вооруженной полиции. Спустя примерно через час после начала акции толпа отступила от места проведения и вернулась обратно. Полиция не препятствовала работе журналистов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медведев прибыл в Манилу, где пройдут саммит АСЕАН и ВАС
В пятницу в Маниле начались мероприятия в рамках 31-го саммита АСЕАН. Основные мероприятия саммита намечены на 13-14 ноября. В нем примут участие лидеры и главы правительств около 20 государств, в том числе президент США Дональд Трамп, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди. В саммите примет участие и генсек ООН Антониу Гуттереш.

Правительство Филиппин мобилизовало более 60 тысяч сотрудников служб безопасности, полицейских и военных для обеспечения безопасности во время саммита и сопутствующих мероприятий.

Подробнее об Ассоциации государств Юго-Восточной Азии читайте в справке РИА Новости >>

© РИА Новости / Жанна МанукянУчастники акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Жанна Манукян
Участники акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Маниле, Филиппины. 12 ноября 2017
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