Медведев прибыл в Манилу, где пройдут саммит АСЕАН и ВАС

МАНИЛА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Филиппин город Манилу, где пройдут саммит АСЕАН и ВАС.

Визит главы российского правительства продлится три дня.

Ожидается, что в воскресенье Медведев примет участие в ужине лидеров по случаю 50-летия АСЕАН.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в понедельник, 13 ноября, он примет участие в саммите АСЕАН. Встреча откроется традиционной церемонией фотографирования глав делегаций стран АСЕАН и партнеров по диалогу.

Глава кабмина также выступит на первой сессии Делового и инвестиционного саммита АСЕАН-2017 на тему: "Строим, строим, строим. Развитие инфраструктуры для строительства будущего".

Во второй половине дня состоятся переговоры председателя правительства России с президентом Филиппин Родриго Дутерте. По итогам запланировано подписание совместных документов.

Ожидается, что "на полях" АСЕАН и Восточноазиатского саммита Медведев также проведёт ряд двусторонних встреч.

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