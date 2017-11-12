Это провокаторы - Собчак отреагировала на свист в свой адрес на митинге

Телеведущую Ксению Собчак, ранее заявившую о намерении баллотироваться в президенты на предстоящих выборах, освистали на митинге в Санкт-Петербурге. Митинг был организован сторонниками Европейского университета.

Когда Собчак поднялась на сцену, в толпе митингующих стали раздаваться крики "Позор!" и громкий свист. В ответ телеведущая призвала не обращать внимания на провокаторов и продолжила выступление.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017-го. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского, почти наверняка от КПРФ вновь будет баллотироваться Геннадий Зюганов.