Собчак освистали на митинге в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Собчак призвала не обращать внимание на провокаторов и продолжила выступление. Она выразила уверенность, что ее отец, будь он жив, также был бы среди участников митинга. По словам Собчак, "то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, — это настоящий позор".
"Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать своё мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает. Это то, чему учит в том числе Европейский университет", — сказала Собчак.
72.7%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.7%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.6%Думаю, она вполне достойный претендент
В марте арбитраж Петербурга решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. Позже вуз сам попросил аннулировать его лицензию, чтобы оформить новую. В результате в августе действие лицензии прекратилось, а в новой Рособрнадзор вузу отказал. После этого Европейский университет подал еще одну заявку.