Собчак освистали на митинге в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Телеведущую Ксению Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты, освистали на митинге, организованном сторонниками Европейского университета в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Согласованный митинг проходит на Площади Ленина. Когда ведущий митинга попросил подняться на сцену "дочь одного из основателей Европейского университета" Ксению Собчак, участники акции встретили ее свистом и криками "Позор!".

Собчак призвала не обращать внимание на провокаторов и продолжила выступление. Она выразила уверенность, что ее отец, будь он жив, также был бы среди участников митинга. По словам Собчак, "то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны, — это настоящий позор".

"Европейский университет учит людей думать, учит людей размышлять, учит их быть свободными, учит их высказывать своё мнение, а не обращать внимание вот на эти вот крики. Потому что каждый человек может сказать то, что он думает. Это то, чему учит в том числе Европейский университет", — сказала Собчак.

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Участники митинга требуют "спасти науку и образование", в частности вернуть здание и лицензию Европейскому университету, отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве и Российской национальной библиотеки в Петербурге, Российского государственного гидрометеорологического университета и Полярной академии, Издательско-полиграфического техникума с Колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.

В марте арбитраж Петербурга решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. Позже вуз сам попросил аннулировать его лицензию, чтобы оформить новую. В результате в августе действие лицензии прекратилось, а в новой Рособрнадзор вузу отказал. После этого Европейский университет подал еще одну заявку.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996-м как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей университета входят, в частности, бывший министр финансов, глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.