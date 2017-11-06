Активисты Anonymous сожгли флаг США на "Марше миллиона масок" в Лондоне

Массовая акция протеста "Марш миллиона масок", организованная движением Anonymous, прошла в столице Великобритании. Протестующие сожгли американский флаг на Трафальгарской площади.

Лондонская полиция сообщила о задержании 18 участников акции за нарушение общественного порядка.

Акция Anonymous проводится 5 ноября по всему миру уже в четвертый раз. Дата выступлений была избрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.

Движение Anonymous объединяет так называемых "хактивистов", отстаивающих идею использования компьютеров и компьютерных сетей для продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в Сети.



