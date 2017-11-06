В Лондоне полиция задержала 18 участников "Марша миллиона масок"

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости. Лондонская полиция задержала в воскресенье 18 участников организованного движением Anonymous "Марша миллиона масок" за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах британской столицы.
Скотланд-Ярд не стал говорить о численности акции, однако ранее и сами участники, и дежурившие в оцеплении полицейские говорили о том, что марш собрал значительно меньшее количество участников, чем в прошлом году. Участники акции говорят о тысячах принявших в ней участие, полиция – о сотнях. Все сходятся во мнении, что марш прошел значительно спокойнее, чем в прошлом году.
Акция Anonymous проводится 5 ноября по всему миру уже в четвертый раз. Дата выступлений была избрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.
В прошлом году в марше приняли участие несколько тысяч человек, при этом за нарушения порядка и драки с полицией были задержаны 53 человека, в 2013 году активистов было две тысячи, задержанных — только трое.