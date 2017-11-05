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В Лондоне проходит "Марш миллиона масок"

21:5205.11.2017
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© Fotolia / by-studioЛондон. Архивное фотоЛондон. Архивное фото
© Fotolia / by-studio

ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости. Организованная движением Anonymous массовая акция протеста "Марш миллиона масок" проходит в Лондоне в воскресенье вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Участники митинга против телерадиовещательной корпорации Би-би-си в Лондоне. 5 ноября 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Акция Anonymous проводится 5 ноября по всему миру уже в четвертый раз. Дата выступлений была избрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента. Благодаря фильму "V — значит Вендетта" маска одного из участников "порохового заговора" Гая Фокса стала международным символом бунта и сопротивления.

К назначенному времени — к 18.00 по местному времени (21.00 мск) – участники акции начали собираться в начальной точке на Трафальгарской площади в центре Лондона. Незадолго до этого на площадь прибыли многочисленные наряды полиции, а также несколько конных патрулей. Несколько полицейских микроавтобусов расположились на улицах рядом с площадью.

Активисты, лица некоторых закрыты шарфами и масками, располагаются у колонны Нельсона, общаются, шутят. В разговорах с корреспондентом РИА Новости молодые люди выразили надежду на благополучное завершение марша, а также призвали полицию не применять насилие. "Мы против насилия, мы вышли, чтобы показать, что против цензуры и контроля государств за людьми", — сказала одна из участниц, чье лицо было закрыто платком.

Хакер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Представители полиции Лондона заявили, что также надеются на мирное завершение марша. "Мы попросили организаторов сотрудничать для того, чтобы демонстрация и протест прошли мирно и спокойно. В прошлом году во время таких акций были проблемы", — сказал РИА Новости представитель правоохранительных структур города.

Движение Anonymous объединяет так называемых "хактивистов", отстаивающих идею использования компьютеров и компьютерных сетей для продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в Сети.

"Марш проводится, чтобы напомнить стране о том, что потеряно. Честность, справедливость и свобода — это больше, чем слова. Это мирный марш для всех единомышленников. Нулевая терпимость к насилию, рядом могут быть дети. Никакого алкоголя и наркотиков! Вы приглашаетесь пойти с нами, таким, как вы есть — в маске или без маски", — говорится в предоставленном ранее РИА Новости заявлении организации.

Акция проходит в воскресенье по всему миру, в ней принимают участие жители 800 городов по всей планете, к участию в ней организаторы пригласили представителей политических течений, которые хотят "добиться изменения мира к лучшему".

Акции протеста организуются с использованием Facebook. Карта мира с городами, где пройдут марши, размещена на сайте Anonymous.

В прошлом году в марше приняли участие несколько тысяч человек, при этом за нарушения порядка и драки с полицией были задержаны 53 человека, в 2013 году активистов было две тысячи, задержанных — только трое.

Акция начнется митингом на Трафальгарской площади, около 19.00 участники двинутся шествием к зданию парламента и сделают остановку для небольшого митинга у здания резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, а после этого продолжат марш до Парламентской площади.

В прошлом году полиция распорядилась окончить акцию в 21.00 по местному времени.

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