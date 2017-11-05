Нет Трампу, нет войне! – протесты в Сеуле накануне визита президента США

Многотысячная акция протеста состоялась в Сеуле в преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа. Собравшиеся выступили против риторики американского лидера в отношении Северной Кореи. Активисты держали в руках плакаты с антивоенными призывами, на установленных поблизости экранах транслировались записи выступлений Трампа, где он, в частности, говорил о возможности уничтожения Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье начал турне по Азии. Он прибыл с визитом в Японию, после чего планирует отправиться в Южную Корею, Китай, Вьетнам и на Филиппины.



