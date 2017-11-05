Тысячи южнокорейцев вышли на акцию протеста накануне визита Трампа

ТОКИО, 5 ноя — РИА Новости. Тысячи человек приняли участие в масштабной акции протеста в Южной Корее в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Сеул, сообщает агентство Ренхап.

© AFP 2017 / Ed JONES Акция протеста в Южной Корее в преддверии визита президента США Дональда Трампа. 5 ноября 2017 © AFP 2017 / Ed JONES Акция протеста в Южной Корее в преддверии визита президента США Дональда Трампа. 5 ноября 2017

По предварительным данным, в центре Сеула собрались около 5 тысяч человек. Демонстранты держат в руках плакаты с надписями "Мир, а не война", "Прекратите военные действия, начните переговоры о мире!" и "Мы хотим мира!"

При этом представители ряда общественных организаций подчеркивают, что акция не направлена непосредственно против визита Трампа в Южную Корею. По их словам, они хотят привлечь внимание к проблеме безопасности на Корейском полуострове.

Трамп начал в воскресенье свое азиатское турне. Утром он прибыл с визитом в Японию, где провел рабочий обед с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и сыграл с ним в гольф в Кавагоэ, префектура Сайтама, в компании известного японского гольфиста Хидэки Мацуямы. В понедельник Трампа примет императорская чета Японии, состоится японо-американский саммит, а затем пройдет встреча Трампа и Абэ с семьями японцев, которые были похищены в прошлом северокорейскими агентами.

После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, где проведет встречу с президентом Мун Чже Ином. В среду президент США отправится в Китай, 10 ноября — во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит свое турне американский лидер 12-14 ноября на Филиппинах.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>