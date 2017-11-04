Планетарий с самым большим куполом в мире открылся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся новый планетарий, диаметр проекционного купола которого составляет 37 метров. Это на два метра больше, чем в планетарии японского города Нагоя, который был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Новый планетарий разместился в историческом здании самого большого в России газгольдера, построенного более полутора веков назад. В нем хранился газ, который использовался для освещения городских улиц. После реставрации площадь комплекса составляет 4 тысячи квадратных метров и позволяет объединить звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерваторию.