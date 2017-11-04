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Общество

В Петербурге открылся планетарий с 37-метровым куполом

00:4604.11.2017
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© Фото : Public domain Планетарий Санкт-Петербурга, астрономическая обсерватория. Архивное фотоПланетарий Санкт-Петербурга, астрономическая обсерватория. Архивное фото
© Фото : Public domain

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Звездный зал нового планетария в историческом здании газгольдера в пятницу вечером принял первых гостей. По диаметру купола он превзошел планетарий в японском городе Нагоя, который считался самым большим в мире.

Здание самого большого газгольдера России на набережной Обводного канала было построено более полутора веков назад для хранения газа, который использовался для освещения городских улиц. Площадь всего комплекса после реставрации составляет 4 тысячи квадратных метров и позволяет объединить звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерваторию.

Звездное небо в пасмурном городе

На церемонию открытия звездного зала с самым большим проекционным куполом собрались сотни гостей, и даже на входе скопилась очередь из желающих. Гостей встречал говорящий робот, с которым с удовольствием общались и фотографировались не только дети, но и взрослые.

Почетными участниками церемонии стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

"Это не только новая площадка, где петербуржцы и гости города могут изучить звездное небо, получить необходимую информацию, но и самый крупный в мире планетарий", — сказал губернатор.

По его оценке, открытие планетария станет еще одним шагом в освоении так называемого "серого пояса" Петербурга и хорошим примером инвестиционного проекта в творческой индустрии. По мнению градоначальника, реализация этого проекта соответствует новому тренду развития общественных пространств на месте бывших промышленных территорий.

Инициатор проекта Евгений Гудов рассказал, что новый планетарий будет одним из самых высокотехнологичных: "Мы старались инвестировать не только деньги, но и наши знания, наш опыт и креатив".

По мнению космонавта Андрея Борисенко, планетарий важен для Петербурга еще и потому, что позволяет увидеть звезды в городе, небо которого зачастую закрыто облаками.

После торжественной части гостям показали видеосюжеты об истории Петербурга, о реконструкции здания газгольдера, а также об основных этапах развития космонавтики. В качестве экрана использовалась часть купола, куда проецировалось изображение.

"Здорово, что у нас открывается такой большой планетарий. Это отличное место, чтобы узнать что-то новое, да и просто увидеться с друзьями", — сказал РИА Новости один из посетителей.

По словам еще одного собеседника агентства, новая площадка будет интересна и детям, которые смогут не только увидеть звездное небо, но и изучить модели космических аппаратов, установленных в зале.

"Сыну очень понравилась модель "Бурана", думаю, что мы обязательно придем сюда снова. Хотелось бы узнать побольше о космосе", — поделился он.

Посетителей ждет настоящий космос

Диаметр проекционного купола нового планетария составляет 37 метров, что на 2 метра превышает параметры планетария в японском городе Нагоя, который внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Картинку на экран планетария будут передавать 40 мощных проекторов, разрешение изображений составит более 256 миллиона пикселей, а мощность объемного звука будет достигать 50 кВт. По замыслу авторов проекта, это позволит посетителям полностью погрузиться в атмосферу космоса – тем более, что для их удобства в зале вместо традиционных сидений, установлены пуфики.

"Большинство контента разноплановое, чтобы всем было интересно. У нас закуплено несколько детских фильмов. Мы будем их транслировать в первой половине дня. Вообще, мы считаем, что планетарий — это такое место, где любой может прийти – дети, молодежь, взрослые, и всем будет интересно", — рассказал Гудов.

Он добавил, что монтаж покрытия купола звездного зала завершится в ближайшее время, а первый "космический сеанс" зрители увидят 4 ноября.

"В конце января у нас открывается лаборатория, в мае – открытие обсерватории и лекториев. И весь комплекс мы хотим полностью доделать к 1 сентября 2018 года", — рассказал Гудов.-0-

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