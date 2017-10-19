Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение баллотироваться в президенты

Ксения Собчак в телеинтервью рассказала, что сообщила о своем решении баллотироваться в президенты Владимиру Путину. По ее словам, Путин ответил, что каждый человек вправе принимать решения и должен нести за них ответственность. Телеведущая также добавила, что готова обсуждать вопрос о снятии своей кандидатуры на выборах в том случае, если в качестве кандидата на них будет зарегистрирован Алексей Навальный.