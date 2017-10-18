РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Собчак будет требовать допустить Навального к участию в выборах президента

21:1518.10.2017
0371
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКсения Собчак. Архивное фотоКсения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году, сообщила, что будет требовать допустить оппозиционера Алексея Навального к участию в выборах президента РФ 2018.

Ксения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал, какой результат на выборах для Собчак будет успешным
"Требовать допуска до этих выборов и Алексея Навального и других кандидатов, требовать его регистрации, требовать снятия с него всех обвинений", — сказала Собчак в эфире телеканала "Дождь" в среду.

Также она добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".

Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку
© РИА Новости / Максим ЛиПерейти в фотобанкКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011
© РИА Новости / Максим Ли
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПараллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Серебряная калоша 2010
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.Актер Максим Виторган с женой, телеведущей Ксенией Собчак, на футбольном турнире в честь 20-летия Квартета И в СК ЦСКА Игровой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
© РИА Новости / Алексей ЛадыгинПерейти в фотобанкКарьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.Телеведущая Ксения Собчак и танцор Евгений Папунаишвили на съемках проекта Танцы со звездами
© РИА Новости / Алексей Ладыгин
Перейти в фотобанк
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСобчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.Телеведущая Ксения Собчак и генеральный директор радиостанции Серебрянный дождь Дмитрий Савицкий во время церемонии закрытия 62-го Международного Каннского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКсения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.Телеведущая Ксения Собчак во время народных гуляний сторонников оппозиции на Чистопрудном бульваре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСобчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии Муз-ТВ 2011
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак на церемонии вручения премии Женщина года по версии журнала Glamour в Геликон-опере в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.Телеведущая Ксения Собчак перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСобчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".Телеведущая Ксения Собчак на премьере фильма Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2 в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкКсения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .Ведущая финала конкурса Мисс-Украина 2011 Ксения Собчак.
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКсения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.Телеведущие Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2017 в СК Олимпийский в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.Актеры Ксения Собчак и её супруг Максим Виторган перед показом фильма И.Вырыпаева Спасение на 26-м Открытом Российском кинофестивале Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.Главный редактор L'Officiel, телеведущая Ксения Собчак перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова Мифы в рамках 28-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".Телеведущая Ксения Собчак на показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве Сделано в России
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКсения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.Телеведущая Ксения Собчак присутствует в Государственном Кремлевском Дворце перед началом церемонии вручения музыкальной премии Золотой граммофон
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
/

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена