Собчак будет требовать допустить Навального к участию в выборах президента

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о планах принять участие в президентской кампании в 2018 году, сообщила, что будет требовать допустить оппозиционера Алексея Навального к участию в выборах президента РФ 2018.

"Требовать допуска до этих выборов и Алексея Навального и других кандидатов, требовать его регистрации, требовать снятия с него всех обвинений", — сказала Собчак в эфире телеканала "Дождь" в среду.

Также она добавила, что готова снять свою кандидатуру в пользу Навального.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно ФЗ "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".