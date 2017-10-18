Собчак: показалось, что мое намерение идти на выборы Путину не понравилось

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о планах принять участие в выборах-2018, сообщила, что уже рассказала Владимиру Путину о своем намерении баллотироваться и не считает, что президенту РФ понравилась эта идея.

По словам Собчак, они поговорили на эту тему, когда телеведущая брала интервью у Путина для фильма о своем отце — бывшем мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке.

"Я — за искрение и прозрачные отношения в политике. С Владимиром Владимировичем мою семью связывали большие отношения ещё со времен Санкт-Петербурга, поэтому я посчитала правильным, что я приняла такое решение. Я сказала об этом после интервью… Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность. У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала, но вот он сказал вот эту одну фразу и далее спросил про здоровье моей мамы", — сказала Собчак в эфире телеканала "Дождь".

Она подчеркнула, что "не настолько близко" знает реакции Путина, но ей "показалось, что ему это не понравилось".

"Это была встреча, посвящённая фильму, под камерами, это интервью с Владимиром Владимировичем о 90-х, о Санкт-Петербурге, о моем папе. На тот момент, когда я встретилась с Владимиром Владимировичем Путиным, у меня не было идеи — у меня уже было принято решение", — добавила телеведущая.

Телеведущая Ксения Собчак заявила в среду, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru, одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".