Вывезенных из Сирии и Ирака пятерых детей передали родственникам в Грозном

Трое чеченских мальчиков и две девочки из Дагестана доставлены из детского приюта в Ираке в Грозный для передачи родственникам. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Он занимается поиском и возвращением на родину российских детей и женщин.

Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны.