Вывезенных из Ирака детей передали родственникам в Грозном

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фото

Полномочный представитель Чеченской Республики при президенте РФ Зияд Сабсаби и председатель правительства Чеченской Республики Руслан Эдельгериев с детьми, возвращенными из Ирака. Архивное фото

ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Пятеро детей, ранее вывезенных родителями на Ближний Восток, доставлены в Грозный, в аэропорту их передали родственникам, передает корреспондент РИА Новости.

Трое чеченских мальчиков, братья Абдулаевы, и две девочки – Фауда и Марьям Алиевы — из Дагестана были доставлены в Москву из детского приюта в Ираке в среду. Их сопровождал представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Instagram, что родители девочек погибли, а мать мальчиков с сестрой находятся в заключении в Ираке, отец тоже погиб.

Родственники Алиевых подтвердили РИА Новости, что родители детей погибли в Ираке. Мать девочек, по их данным, скончалась в лагере под Мосулом от сердечного приступа. Младшему ребенку 4 месяца. Дети будут воспитываться у бабушки.

Трое чеченских мальчиков также переданы бабушке и тете. Мать детей находится в заключении с 4-месячной девочкой в Ираке, отец погиб.