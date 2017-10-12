Вывезенных из Ирака детей передали родственникам в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 12 окт — РИА Новости. Пятеро детей, ранее вывезенных родителями на Ближний Восток, доставлены в Грозный, в аэропорту их передали родственникам, передает корреспондент РИА Новости.написал в Instagram, что родители девочек погибли, а мать мальчиков с сестрой находятся в заключении в Ираке, отец тоже погиб.
Родственники Алиевых подтвердили РИА Новости, что родители детей погибли в Ираке. Мать девочек, по их данным, скончалась в лагере под Мосулом от сердечного приступа. Младшему ребенку 4 месяца. Дети будут воспитываться у бабушки.
Трое чеченских мальчиков также переданы бабушке и тете. Мать детей находится в заключении с 4-месячной девочкой в Ираке, отец погиб.