Россия продолжит работу по возвращению детей из Ирака, пообещал сенатор

ГРОЗНЫЙ, 12 окт – РИА Новости. Россия является единственной страной в мире, которая занимается проблемой возвращения детей и женщин, незаконно вывезенных в зону конфликта на Ближнем Востоке, и намерена продолжать эту работу, пока не удастся вернуть их всех, заявил журналистам сенатор от Чечни, представитель главы республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В четверг Сабсаби прилетел в Грозный с очередной группой детей, эвакуированных из Сирии и Ирака. В аэропорту детей (это трое чеченских мальчиков, братья Абдулаевы, и две девочки — Фауда и Марьям Алиевы — из Дагестана) передали родственникам. Накануне Сабсаби, занимающийся поиском и возвращением российских детей и женщин на родину, привез их в Москву из детского приюта в Ираке. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Instagram, что родители девочек погибли, а мать мальчиков с сестрой находятся в заключении в Ираке, отец тоже погиб.

"Как бы ни было опасно и сложно, мы обязаны вернуть наших детей, это наша честь. Мы говорим, что Россия – великая держава, а мощь страны состоит из множества микрочастиц, и то, что мы делаем, это самая главная частица. Россия показывает всему миру, что она возвращает своих детей, женщин. Мы можем гордиться, что на сегодняшний день Россия – первая и единственная страна, которая возвращает своих граждан на родину. Ни французы, ни немцы, ни арабы, ни другие государства не возвращали еще ни одного своего гражданина", — сказал Сабсаби.

По его словам, есть поручение главы Чечни Рамзана Кадырова "вернуть наших детей, как бы ни было опасно и сложно". "Мы будем продолжать эту работу, пока не вернем последнего", — подчеркнул сенатор.

При этом он затруднился ответить, сколько российских детей и женщин находятся в лагерях и тюрьмах ближневосточных стран. База данных уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой содержит сведения о 445 детях из России, находящихся в зоне боевых действий в Ираке и Сирии. Почти каждому третьему из них меньше 3 лет.

Сабсаби рассказал, что в процессе поиска и возвращения приходится сталкиваться со множеством трудностей. Проблемой занимается Рамзан Кадыров, есть поддержка соответствующих структур федерального уровня, однако одной рабочей группы для этого недостаточно, поскольку "возвращение даже одного ребенка – это длительный процесс, требующий перелетов и длительного пребывания на территории Сирии и Ирака, это судебные процессы, поиски".

"Дети находятся в так называемых фильтрационных лагерях, бывает, в курдских или арабских семьях, бывает, что в тюрьме с родителями, но в основном с одним из родителей. Если отца или мать обвиняют в преступлении, стараемся забирать ребенка по согласованию с родственниками в России и с отцом или матерью в Ираке или Сирии. Таким образом, мы через суд забираем этих детей. В приютах мы не оставляем ни одного нашего ребенка, на второй, третий день забираем, после того как находим", — рассказал Сабсаби.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа выложил в Instagram видеоролик, снятый журналистами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство*", вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Всего за последние два месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько гуманитарных рейсов, которые доставили четырех женщин и 16 детей из Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенных из зоны войны.

*Запрещенная в России террористическая организация