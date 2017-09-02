"Загадочный" дым и отъезд сотрудников: закрытие консульства РФ в Сан-Франциско

Российские дипломаты покинули здание генконсульства в Сан-Франциско в соответствии с требованием госдепартамента США закрыть три консульских объекта РФ на американской территории до 2 сентября. В последний день работы дипмиссии жители соседних домов сообщили о поднимающемся над зданием дыме. Они вызвали пожарных, которые установили, что дым шел из печной трубы. Затем к консульству прибыл инспектор-эколог, чтобы проверить, не произошло ли загрязнения воздуха. Однако он не увидел ни дыма, не возможных нарушений. Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что производились мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства.

Ранее МИД РФ сообщил, что спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства. В Госдепе США отказались комментировать эту информацию.

Госдеп потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.