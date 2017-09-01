К генконсульству РФ в Сан-Франциско вызывали пожарных из-за дыма из трубы

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Пожарных вызывали к закрывающемуся генконсульству РФ в Сан-Франциско из-за дыма, идущего из трубы, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-секретаря пожарной охраны Минди Таламадж.

"У них был разведен огонь в камине", — заявила представитель пожарной охраны. По ее словам, жители района вызвали пожарных, увидев дым над зданием. Пожарные убедились, что дым идет из печной трубы, пожара в здании нет.

Ранее госдеп потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.