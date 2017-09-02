МИД прокомментировал ситуацию с дымом над генконсульством в Сан-Франциско

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Производятся мероприятия по консервации закрывающегося здания генконсульства РФ в Сан-Франциско, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о дыме из трубы генконсульства.

Ранее сообщалось, что пожарных вызывали к закрывающемуся генконсульству РФ в Сан-Франциско из-за дыма, идущего из трубы.

"Производятся мероприятия по консервации здания. В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое", — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.