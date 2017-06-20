Работа спасателей МЧС РФ по поиску пропавших на Ладожском озере подростков

Спасатели уже обнаружили двух из пяти подростков, отправившихся на водную прогулку на лодке. Как сообщили выжившие юноши, они отправились на Ладожское озеро на рыбалку, чтобы праздновать день рождения девушки.

Перевернувшуюся лодку спасатели обнаружили накануне ночью, в поиске двух молодых людей и девушки задействованы более 130 человек и 30 единиц техники.

На данный момент уже исследованы девять километров береговой линии, около 16 квадратных километров исследовано с помощью вертолета, 12 квадратных километров акватории озера — с использованием плавсредств. К спасательной операции привлечены водолазы, а также задействованы вертолеты.