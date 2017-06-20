Двое спасенных на Ладоге подростков находятся в состоянии средней тяжести

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Двое спасенных подростков с перевернувшейся лодки на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы региона Марина Кабатюк.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник, судьба троих из них неизвестна, поисково-спасательные работы продолжаются. Ранее сообщалось, что двое подростков были направлены Сортавальскую центральную больницу.

"В настоящий момент спасенные подростки в состоянии средней тяжести госпитализированы в Сортавальскую центральную больницу. Есть признаки переохлаждения, но их жизни ничего не угрожает", — сказала Кабатюк.

По словам врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который в понедельник выехал на место ЧП и возглавил спасательную операцию, с подростками и родителями работают врачи и психологи, им будет оказана вся необходимая помощь. В заливе Импилахти продолжается поиск троих подростков, на месте происшествия развернут оперативный штаб.

"На предстоящий день запланировано продолжение поисковых работ. Определены дополнительные места для работы водолазных групп, планируется усиление группировки спасателей. Работу могут осложнить погодные условия — по метеопрогнозу сегодня в акватории Ладожского озера ожидаются порывы ветра до 10 метров в секунду", — сообщила Кабатюк.