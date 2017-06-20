Спасатели обследовали 9 км вдоль Ладожского озера в поисках подростков

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (9)

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками; к настоящему времени обследовано 9 километров береговой линии и обнаружена лодка, сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. По предварительным данным, двоим удалось спастись, судьба троих неизвестна.

"Сейчас ведется прочесывание берега, акватории катерами, водолазы обследуют дно, ведется мониторинг обстановки с воздуха. Обследовано 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, с помощью плавсредств обследовано 12 квадратных километров акватории озера", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что ночью была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.

По его словам, в настоящее время к поисково-спасательным работам привлечено 264 человека и 55 единиц техники, из них 158 человек и 31 единица техники от МЧС.